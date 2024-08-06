Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da tekstil fabrikası alev alev yandı

        BURSA'nın Kestel ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 23:28 Güncelleme: 06.08.2024 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da tekstil fabrikası alev alev yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın Kestel ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği iş yerinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Yangın, saat 21.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerinde bulunan tekstil fabrikasında çıktı. Fasrikada henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri metrelerce yükselen alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği iş yerinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fener 90'da yıkıldı!
        Fener 90'da yıkıldı!
        Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!
        Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!
        Lopez tarihe geçti! 5. altın...
        Lopez tarihe geçti! 5. altın...
        Hamas'ın yeni lideri Sinvar kim?
        Hamas'ın yeni lideri Sinvar kim?
        Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar
        Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        İsrail'e misilleme mesajı
        İsrail'e misilleme mesajı
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Doktorun kalp krizi geçirdiği olaya ait görüntüler ortaya çıktı
        Doktorun kalp krizi geçirdiği olaya ait görüntüler ortaya çıktı
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Harikasınız"
        "Harikasınız"
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi

        Benzer Haberler

        Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da izinsiz hafriyat ve moloz dökenlere idari para cezası
        Bursa'da izinsiz hafriyat ve moloz dökenlere idari para cezası
        Mermi, topuğuna basıp giydiği ayakkabısının burnuna isabet etti
        Mermi, topuğuna basıp giydiği ayakkabısının burnuna isabet etti
        Yazın mantar enfeksiyonlarından uzak durmak için hijyen önemli
        Yazın mantar enfeksiyonlarından uzak durmak için hijyen önemli
        Bursa sahillerinde çiçek açan kum zambakları çitle korunuyor
        Bursa sahillerinde çiçek açan kum zambakları çitle korunuyor
        Milli dartçı Toprak, Avrupa arenasında büyüklerde hedefi 12'den vurmayı hed...
        Milli dartçı Toprak, Avrupa arenasında büyüklerde hedefi 12'den vurmayı hed...