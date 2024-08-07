Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da yat fabrikasında yangın

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yat fabrikasında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 08:41 Güncelleme: 07.08.2024 - 08:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da yat fabrikasında yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde yat fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Yangın, saat 07.30 sıralarında Orhangazi-Yalova yolunda bulunan yat fabrikasında çıktı. Kimyasal maddelerin bulunduğu depo kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan yükselen dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Harris ile Walz ilk seçim mitingini yaptı
        Harris ile Walz ilk seçim mitingini yaptı
        Adana Kozan'da peş peşe 3 deprem!
        Adana Kozan'da peş peşe 3 deprem!
        İngiltere'deki isyanlar: Şiddet olaylarının arkasında ne var?
        İngiltere'deki isyanlar: Şiddet olaylarının arkasında ne var?
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Karadeniz ve Akdeniz'de yağmur, Marmara ve Ege'de poyraz var
        Karadeniz ve Akdeniz'de yağmur, Marmara ve Ege'de poyraz var
        Mou'dan taraftara tur mesajı!
        Mou'dan taraftara tur mesajı!
        Şişli'de estetik faciası: İspanyol kadın öldü
        Şişli'de estetik faciası: İspanyol kadın öldü
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Fransa'da 12'den vurdu!
        Fransa'da 12'den vurdu!
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        Buse Naz finalde!
        Buse Naz finalde!
        Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!
        Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan bronz madalya!
        Lopez tarihe geçti! 5. altın...
        Lopez tarihe geçti! 5. altın...
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Fener uzatmada yıkıldı!
        Fener uzatmada yıkıldı!
        Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar
        Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar

        Benzer Haberler

        Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da tekstil fabrikası alev alev yandı
        Bursa'da tekstil fabrikası alev alev yandı
        Bursa'da izinsiz hafriyat ve moloz dökenlere idari para cezası
        Bursa'da izinsiz hafriyat ve moloz dökenlere idari para cezası
        Mermi, topuğuna basıp giydiği ayakkabısının burnuna isabet etti
        Mermi, topuğuna basıp giydiği ayakkabısının burnuna isabet etti
        Yazın mantar enfeksiyonlarından uzak durmak için hijyen önemli
        Yazın mantar enfeksiyonlarından uzak durmak için hijyen önemli
        Bursa sahillerinde çiçek açan kum zambakları çitle korunuyor
        Bursa sahillerinde çiçek açan kum zambakları çitle korunuyor