Bursa'da yat fabrikasında yangın

Yangın, saat 07.30 sıralarında Orhangazi-Yalova yolunda bulunan yat fabrikasında çıktı. Kimyasal maddelerin bulunduğu depo kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan yükselen dumanlar ilçenin birçok noktasından görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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