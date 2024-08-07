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        Balık tutmaya indikleri dere yatağında mahsur kalan 3 arkadaş kurtarıldı

        BURSA'da, balık tutmak için dere yatağına inerken kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 11:30 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:35
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        Balık tutmaya indikleri dere yatağında mahsur kalan 3 arkadaş kurtarıldı
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        BURSA'da, balık tutmak için dere yatağına inerken kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde, dün saat 19.00 sıralarında, balık tutmak için Nilüfer Çayı'na giden Ahmet Yusuf Ö. (22), Efe T. (20) ve Burak Y. (23) dere yatağına inerken, kayalıklarda mahsur kaldı. 3 arkadaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla, bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ahmet Yusuf Ö., Efe T. ve Burak Y., ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından bulundukları yerden kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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