Bursa'da yat fabrikasında yangın (2)
4SAAT SONRA KONTROL ALTINDABursa'nın Orhangazi ilçesinde yat fabrikasında çıkan yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 20 itfaiye aracı, Orhangazi Belediyesi'ne ait 4 iş makinesi ve 75 personelle müdahale edildi.
4SAAT SONRA KONTROL ALTINDA
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yat fabrikasında çıkan yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 20 itfaiye aracı, Orhangazi Belediyesi'ne ait 4 iş makinesi ve 75 personelle müdahale edildi. Kimyasal maddelerin bulunduğu depo kısmında çıkan yangın, ekiplerin çalışmasıyla 4 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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