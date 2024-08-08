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        Malzeme almak için geldiği Bursa'da, traktörünün tekeri altında ölü bulundu

        YALOVA'danBursa'ya malzeme almak için gelen Muharrem İnan (53), Orhangazi ilçesinde bir tarlada, traktörünün tekerinin altında ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 17:48 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:50
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        Malzeme almak için geldiği Bursa'da, traktörünün tekeri altında ölü bulundu
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        YALOVA'danBursa'ya malzeme almak için gelen Muharrem İnan (53), Orhangazi ilçesinde bir tarlada, traktörünün tekerinin altında ölü bulundu.

        Yalova'da yaşayan Muharrem İnan, sabah saatlerinde 19 PD 552 plakalı traktörü ile Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki maden ocağına malzeme almak için geldi. İnan'a uzun süre ulaşamayan yakınları, Orhangazi ilçesine geldi. Süpürgelik mevkisinde yol kenarındaki bir tarlada traktörü gören yakınları, İnan'ı aracın tekerinin altında hareketsiz halde yatarken buldu. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 4 çocuk babası Muharrem İnan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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