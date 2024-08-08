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        Dengesini kaybedip, 3 metre yükseklikten dereye düşen kadın yaralandı

        BURSA'da, yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten dereye düşüp yaralanan Gülfet E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 19:15 Güncelleme: 08.08.2024 - 19:20
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        Dengesini kaybedip, 3 metre yükseklikten dereye düşen kadın yaralandı
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        BURSA’da, yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten dereye düşüp yaralanan Gülfet E. (48), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. 20’nci Dere Sokak üzerinde yürüyüş yapan Gülfet E., dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten dereye düşüp yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, itfaiye ekiplerinin kısa süre müdahalesi ile kurtarıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gülfet E., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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