Dengesini kaybedip, 3 metre yükseklikten dereye düşen kadın yaralandı

Olay, saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. 20’nci Dere Sokak üzerinde yürüyüş yapan Gülfet E., dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten dereye düşüp yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, itfaiye ekiplerinin kısa süre müdahalesi ile kurtarıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gülfet E., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

BURSA’da, yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten dereye düşüp yaralanan Gülfet E. (48), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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