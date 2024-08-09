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        Bursa'da motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

         BURSA'nınKaracabey ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada sürücü yaşamını yitirdi, arkasındaki kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 00:22 Güncelleme: 09.08.2024 - 00:25
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        Bursa'da motosiklet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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         BURSA'nınKaracabey ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada sürücü yaşamını yitirdi, arkasındaki kişi ağır yaralandı. 

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Sultaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Sultaniye Mahallesi'nden, merkez istikametine seyir halinde olan Roşat Ç. (22) yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilip, metrelerce sürüklenerek yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, Roşat Ç. ile arkasındaki Ferhat Ç. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Roşat Ç. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Ferhat Ç.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. 

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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