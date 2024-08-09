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        Bursa'da 3 katlı binada yangın

        BURSA'da 3 katlı binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 12:41 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:45
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        Bursa'da 3 katlı binada yangın
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        BURSA'da 3 katlı binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

        Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Filiz Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında, saat 11.00 sıralarında, yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katındaki daireyi sardı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler, dar sokaklar nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çekerken, binanın giriş katındaki dairede yaşayanlar, komşularının uyarısıyla evi tahliye etti. Binanın 2'nci katıyla yangının çıktığı 3'üncü kattaki dairelerde kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, yangını 1 saatte kontrol altına alıp, söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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