Bakan Kacır: Sanayi ürünlerimizin yıllık ihracatını 22 yılda 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayi sektöründe üretim ve ihracat rekorları kırdık. Otomotivden kimyaya, makineden çeliğe, beyaz eşyadan savunma ve havacılığa, tekstilden mobilyaya tüm sektörlerde sanayi ürünlerimizin yıllık ihracatını 22 yılda 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 'Ferrokrom Tesisi'nin açılışı için Bursa’ya geldi. Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, törende yaptığı konuşmada, 250 milyon dolarlık yatırımla kurulan tesiste, 300 kişinin doğrudan istihdam edileceğini söyleyerek, "Dünya, küresel buhranların yaşandığı sancılı bir dönemden geçiyor. Ticaret ve teknoloji savaşları, jeopolitik gerilimler, salgınlar, doğal afetler, iklim değişiklikleri, ezber edilmiş kuralları bizzat koyanlar ve vazedenler tarafından terk edilişini hızlandırdı. Küresel ekonomideki yeni tabloda ülkelerin sürdürülebilir bir kalkınmayı gerçekleştirmesi, ancak ve ancak büyük resmi doğru okuyabilmeleri, üretim ve teknoloji geliştirme altyapısını, insan kaynağını planlı bir şekilde harekete geçirmesiyle mümkün. Son 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde tesis ettiğimiz güçlü yapıyla, demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla ülkemiz, sanayi ve teknolojide de asra bedel başarılara imza attı. Sayıları 191'den 361'e yükselen organize sanayi bölgeleri ve kurduğumuz 43 endüstri bölgesi, Türkiye'nin üretim üsleri haline geldi. Sanayi sektöründe üretim ve ihracat rekorları kırdık. Otomotivden kimyaya, makineden çeliğe, beyaz eşyadan savunma ve havacılığa, tekstilden mobilyaya tüm sektörlerde sanayi ürünlerimizin yıllık ihracatını 22 yılda 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ DEVLER LİGİNE TAŞIYACAĞIZ' Türkiye'nin, katma değerli üretim altyapısının güçlendirilmesinde önemli kilometre taşı niteliğinde olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Yükselen Yenilikçi Teknolojiler Çağrısı ile sanayinin yüksek teknoloji, sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı dönüşümünde yeni bir sayfa açacak 4 programı kamuoyuyla paylaştıklarını söyleyen Bakan Kacır, şöyle konuştu: "İnanıyorum ki, devreye aldığımız bu programlarla, ülkemizin tüm potansiyelini harekete geçirecek yeni yatırımlar ve projeleri ülkemize kazandıracağız. Türkiye’yi yüksek teknoloji ve katma değerli üretimde devler ligine taşıyacağız. Bu doğrultuda son 22 yılda maden yatırımları için 3 bin 517 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 752 milyar Türk lirası sabit yatırımı teşvik ederek 112 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Enerji bağımsızlığımızda önemli bir sayfa açan Karadeniz gazının vatandaşımıza ulaşması için, Zonguldak ili ve 'Sakarya Gaz Sahası'nda TPAO tarafından gerçekleştirilen yatırımlara proje bazlı devlet desteği sağladık. Nadir toprak elementlerinin geri kazanımı, test ve analizi için önemli altyapıları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mızla beraber Tunceli'de kuruyoruz. Hedefimiz, yer üstüne çıkardığımız zenginliklerimizi nitelikli yatırımlar aracılığıyla katma değere dönüştürmektir. Halihazırda metalürji, kimya ve refrakter sanayinin öncelikli girdileri arasında yer alan krom, rezervlerimizin ölçeği ve kalitesi açısından dünyada en üst sıralarda yer alıyor. Kromun kıymetlendirilerek yüksek kalite ferrokroma dönüştürülmesi özellikle otomotiv, havacılık, savunma ve denizcilik gibi ülkemizin halihazırda güçlü üretim altyapısına sahip olduğu pek çok sektörün Ar-Ge ve üretim kapasitesinde kritik role sahip. Yıllık 60 bin ton yüksek karbonlu ferrokrom üretim kapasitesine sahip bu tesis, yalnızca her geçen gün büyüyen sanayimizin alaşımlı çelik üretiminde ihtiyaç duyduğu yüksek karbonlu ferrokromu temin etmekle kalmayacak. Aynı zamanda ülkemizi dünya ferrokrom pazarında bir üst lige taşıyacak. Ülkemizin üretim ve ihracat gücüne önemli katkı sağlayacak bu tesise bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla proje bazlı yatırım teşviki sunduk. Türkiye'nin stratejik ihtiyaçlarına cevap veren bu tesisin ardından, sanayimiz için kritik önemi haiz ve ferrokrom üretim altyapımızla entegre bir paslanmaz çelik üretimi yatırımının ülkemize kazandırılması, öncelikli hedefimizdir. Sanayileşme tarihimizde yeni bir sayfa açacak bu yatırımı da ülkemize kazandırmakta kararlıyız."