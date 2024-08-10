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        Bakan Kacır: Sanayi ürünlerimizin yıllık ihracatını 22 yılda 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik (3)

        TEKRARBURSA'YA GEÇİP, 26'NCI GÖKYÜZÜ GÖZLEM ETKİNLİĞİNE KATILDISanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Balıkesir'deki programının ardından tekrar Bursa'ya geçerek, bu yıl Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26'ncı Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak açılışını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 03:19 Güncelleme: 10.08.2024 - 03:25
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        Bakan Kacır: Sanayi ürünlerimizin yıllık ihracatını 22 yılda 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik (3)
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        TEKRARBURSA'YA GEÇİP, 26'NCI GÖKYÜZÜ GÖZLEM ETKİNLİĞİNE KATILDI

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Balıkesir'deki programının ardından tekrar Bursa'ya geçerek, bu yıl Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26'ncı Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak açılışını gerçekleştirdi. Kacır, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla artık Anadolu'nun dört bir yanında 7'den 70'e çok daha geniş bir katılımla düzenlendiğini belirtti. Program sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, ''Uludağ'da, rekor bir başvuruyla aslında bu etkinliği icra ediyoruz. Bu yıl sadece bir hafta çağrıda bulunduk. Önceki yıllarda üç haftanın üzerinde bir zaman diliminde aslında etkinliğin çağrısı gerçekleşirken bu yıl sadece bir haftada önceki yıllardan daha fazla başvuru aldık. Bu tabii Türkiye'nin 2024 yılını adeta uzay yılı olarak yaşıyor olmasının sonucu diye düşünüyorum. Çünkü 2024 ilk haftalarında hatırlarsanız Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na 18 gün sürecek bir yolculuğa çıkmış ve 13 farklı bilimsel deneyi orada icra etmiş. Böylelikle Türkiye'nin insanlığa ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştirmişti ve o misyon aslında Türkiye'de uzay bilimi olan ilginin sıçramasına vesile oldu'' dedi. 

        'UZAY VE TEKNOLOJİDE ÖNEMLİ MESAFELER KAT ETTİK'

        Uzay ve teknolojideki gelişmelerden bahseden bakan Kacır, ''Aslında uzay bilim ve teknolojilerinde kat ettiğimiz önemli mesafeler, gerçekleştirdiğimiz önemli işler oldu. Önümüzdeki dönemde bütün bu yolculuğu daha da hızlandıracağız. Bunun için de insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Burada gökyüzü gözlem etkinliğinde yüzlerce gencimizin Türkiye'nin tüm şehirlerinden bizimle buluşuyor olması da aslında bu niyette olduğumuzun en somut göstergesidir. Onların uzaya olan merakını güçlendirebilmek adına burada kurduğumuz istasyonlarda astronomlarla ve bu yıl ilk kez artık Türk astronotlarla birlikte uzay gözlemlerini sağlıyoruz'' diye konuştu. 

        'UZAYA İLGİ DUYAN BİR MİLLETİZ'

        Çocuktan yaşlısına kadar Türklerin uzaya ilgi duyan bir millet olduğunu söyleyen Kacır, ''Bir yaşından 70 yaşına kadar insan var. Çok farklı yaş gruplarından, çok farklı heyecanlarla buraya Gelenler var. Uzaya çok yüksek merak duyanlar, yıllar boyunca uzayın peşinde koşanlar, uzayı gözlemleyenlerden de buraya gelenler var. İlk kez uzay gözlemi yapmak üzere aslında farklı bir heyecan duyarak buraya gelenler de var. Biz aslında, medeniyet kodları itibariyle uzaya ilgi duyan bir milletiz. Bizim medeniyetimizin bilim insanları vaktiyle uzay araştırmalarına insanlık tarihinde öncülük etmiş isimler. Güneş'in bir yörüngesi olduğunu tarihte, ilk kez bizim medeniyetimizin bir bilim insanı Fergani'yi tespit etmiş. Ali Kuşçu Ay haritasını çıkarmış'' dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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