Bakan Kacır: Sanayi ürünlerimizin yıllık ihracatını 22 yılda 34 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik (3)

TEKRARBURSA'YA GEÇİP, 26'NCI GÖKYÜZÜ GÖZLEM ETKİNLİĞİNE KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Balıkesir'deki programının ardından tekrar Bursa'ya geçerek, bu yıl Uludağ'da gerçekleştirilen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek olan TÜBİTAK'ın 26'ncı Gökyüzü Gözlem Etkinliğine katılarak açılışını gerçekleştirdi. Kacır, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla artık Anadolu'nun dört bir yanında 7'den 70'e çok daha geniş bir katılımla düzenlendiğini belirtti. Program sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, ''Uludağ'da, rekor bir başvuruyla aslında bu etkinliği icra ediyoruz. Bu yıl sadece bir hafta çağrıda bulunduk. Önceki yıllarda üç haftanın üzerinde bir zaman diliminde aslında etkinliğin çağrısı gerçekleşirken bu yıl sadece bir haftada önceki yıllardan daha fazla başvuru aldık. Bu tabii Türkiye'nin 2024 yılını adeta uzay yılı olarak yaşıyor olmasının sonucu diye düşünüyorum. Çünkü 2024 ilk haftalarında hatırlarsanız Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na 18 gün sürecek bir yolculuğa çıkmış ve 13 farklı bilimsel deneyi orada icra etmiş. Böylelikle Türkiye'nin insanlığa ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştirmişti ve o misyon aslında Türkiye'de uzay bilimi olan ilginin sıçramasına vesile oldu'' dedi.

'UZAY VE TEKNOLOJİDE ÖNEMLİ MESAFELER KAT ETTİK' Uzay ve teknolojideki gelişmelerden bahseden bakan Kacır, ''Aslında uzay bilim ve teknolojilerinde kat ettiğimiz önemli mesafeler, gerçekleştirdiğimiz önemli işler oldu. Önümüzdeki dönemde bütün bu yolculuğu daha da hızlandıracağız. Bunun için de insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Burada gökyüzü gözlem etkinliğinde yüzlerce gencimizin Türkiye'nin tüm şehirlerinden bizimle buluşuyor olması da aslında bu niyette olduğumuzun en somut göstergesidir. Onların uzaya olan merakını güçlendirebilmek adına burada kurduğumuz istasyonlarda astronomlarla ve bu yıl ilk kez artık Türk astronotlarla birlikte uzay gözlemlerini sağlıyoruz'' diye konuştu.