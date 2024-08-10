Sokakta tüfek ve sopayla kavga ettiler, 'Amca çocuklarıyız' diyerek davacı olmadılar

BURSA'da, amca çocukları arasında çıkan ve babaların da karıştığı kavgada Naif (59), Ercan (43), Ergül (42) ve Hüseyin Karadeniz (20) yaralandı. Baran (19) ve Kerem Karadeniz (23) kardeşlerin tutuklandığı davanın duruşmasında ifade veren Naif, Ercan ve Ergül Karadeniz, "Biz akrabayız. Onlar bizim canımız ciğerimiz, şikayetçi değiliz" dedi. Tutuklu sanıkların da özür dilediği duruşma, ertelendi. Karadeniz kardeşlerin tahliyesine karar verildi.

Olay, mayıs ayında Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Sevgi Sokak'ta meydana geldi. Baran ve Kerem Karadeniz kardeşler ile kuzenleri Y.K. (17), aralarında husumet olan amcalarının çocukları Hüseyin ve Hasan Karadeniz (18) ile yolda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmaya, aynı mahallede oturan babaları Naif, Ercan ve Ergül Karadeniz de katılınca arbede çıktı. Av tüfeği ve sopaların kullanıldığı kavgada, vücutlarına saçma isabet eden Naif, Ercan, Hüseyin ve Ergül Karadeniz, yere yığıldı. Mahallelilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri kaçan Baran, Kerem Karadeniz ve Y.K.'yi yakaladı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Baran ve Kerem Karadeniz tutuklandı, yaşı küçük olan Y.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Savcılık soruşturmasının ardından Y.K. hakkında, 2'nci Çocuk Mahkemesi, Baran ve Kerem Karadeniz kardeşler için de 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Haklarında 5 yıla kadar hapis istenen Baran ve Kerem Karadeniz'in yargılanmasına başlandı. Duruşmaya müşteki olarak katılan Naif, Ercan, Ergül ve Hüseyin Karadeniz, "Onlar bizim akrabamız, canımız ciğerimiz. Av tüfeğinden çıkan saçmalar vücudumuza tesadüfen isabet etti" diyerek şikayetçi olmadıklarını söyledi. Mahkemede, tutuklu sanıklar Baran ve Kerem Karadeniz de "Hakim Bey, keşke bu olay olmasaydı. Canımız çok yandı. Vicdan azabı çekiyoruz. Geceleri uyuyamıyoruz. Kavga sırasında biz tüfekle yere ateş ettik. Saçmalar onlara isabet etti. Üzgünüz, pişmanız" diye konuştu.