Bursa'da koli ambalaj üretimi yapan fabrikada çıkan yangın lastik fabrikasına da sıçradı

BURSA'nın Nilüfer ilçesindeki Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde koli ambalajı yapan fabrikada çıkan yangın, lastik fabrikasına da sıçradı. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Nilüfer ilçesi Badırga Mahallesi Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren koli ambalajı üretimi yapan bir fabrikada saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, fabrikanın yakınında bulunan lastik fabrikasına da sıçradı. Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Yangın, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü.