Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

        BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak yol kenarındaki boş araziye devrilen hafif ticari araçta sıkışan 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 12:42 Güncelleme: 11.08.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak yol kenarındaki boş araziye devrilen hafif ticari araçta sıkışan 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün gece Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Kanal Caddesi'nde meydana geldi. Adem D., 16 BJY 154 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken, virajı alamadı. Sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan araç, yol kenarındaki boş araziye devrildi. Yan duran araçtaki 3 kişi sıkışırken, ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adem D. ile Bülent T. ve Hazar T., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, kaldırıldıkları Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oğlunun öldüğü asansör faciasında şikayetçi olmadı
        Oğlunun öldüğü asansör faciasında şikayetçi olmadı
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Manisa'da korkunç kaza: 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Manisa'da korkunç kaza: 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Kalın dediysek o kadar da değil
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        Instagram erişime açıldı
        Instagram erişime açıldı
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor

        Benzer Haberler

        Elinde çakmak gazıyla bahçe duvarı üstünde ölü bulundu
        Elinde çakmak gazıyla bahçe duvarı üstünde ölü bulundu
        Bursa'da bir kişi okul bahçesinde ölü bulundu
        Bursa'da bir kişi okul bahçesinde ölü bulundu
        Eski nişanlısının kaçırıp ormanda vurduğu Elif'in sol bacağı kesildi, sağ b...
        Eski nişanlısının kaçırıp ormanda vurduğu Elif'in sol bacağı kesildi, sağ b...
        Bursa'da hediyelik eşya mağazasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da hediyelik eşya mağazasında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bursa'da takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bursa'da freni boşalan TIR, 3 araca çarptı
        Bursa'da freni boşalan TIR, 3 araca çarptı