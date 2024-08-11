Bursa'da orman yangını

Yangın, saat 15.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi’ndeki ormanda çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına helikopterle havadan da destek veriliyor.

BURSA’nın Osmangazi ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

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