'Ortak su kullanımı' kavgası: 2'si ağır 6 yaralı

BURSA'dasu tesisatçıları ile oto yıkamacılar arasında ortak su kullanımı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak’ta meydana geldi. Su tesisatçılığı yapan inşaat firması çalışanları ile oto yıkama işletmesinde çalışanlar arasında ortak su kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, su tesisatı işi yapan Fesih B., Murat B., Abdullah B. ve Cüneyt B. ile oto yıkamacıda çalışan Serhat O. ve Samet O. yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Bursa Şehir Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan Fesih B. ile Murat B.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, tedavisi ayakta yapılan Samet O. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.