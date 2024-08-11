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        Uludağ'daki 'Gökyüzü Gözlem Etkinliği', Perseid meteor yağmuruyla görsel şölene sahne oldu

        ULUDAĞ'dadüzenlenen TÜBİTAK 26'ncı Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Türkiye'nin dört bir yanındaki gök bilim meraklılarını bir araya getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 18:07 Güncelleme: 11.08.2024 - 18:10
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        Uludağ'daki 'Gökyüzü Gözlem Etkinliği', Perseid meteor yağmuruyla görsel şölene sahne oldu
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        ULUDAĞ’dadüzenlenen TÜBİTAK 26’ncı Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Türkiye’nin dört bir yanındaki gök bilim meraklılarını bir araya getirdi. Kirazlıyayla’da 3 gün süren etkinlikte katılımcılar, Perseid meteor yağmuru ile görsel şölene tanıklık etti.

        TÜBİTAK 26'ncı Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl Uludağ'da, 9-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Etkinliğin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal yaptı. Açılışa Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de katıldı. İlk Türk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever de deneyimlerini paylaşmak üzere katılımcılarla bir araya geldi. Etkinliğe 81 ilden 14 bin 506 başvuru yapılırken, bu rakam, bugüne kadar düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliklerine yapılan en yüksek sayı oldu. Gökyüzü Gözlem Etkinliğine 1000’i aşkın kişi katıldı. Alandaki çadırlarda, bilim ve astronomi tutkunları için çok sayıda etkinlikler düzenlenirken, konferans çadırında ise 3 gün boyunca 19 ayrı sunum gerçekleştirildi. Halk gününde de binlerce kişinin ziyaret ettiği etkinlikte, 2 gece 3 gün boyunca her yaş grubuna yönelik bilim ve teknolojide farkındalık artırıcı atölye ve etkinlikler düzenlendi. TÜBİTAK çadırındaki atölyelere katılan çocuklar, bilimsel etkinliklere katılarak eğlenirken öğrenme şansı yakaladı. Etkinliğin son gününde ise bilgi yarışması düzenlendi. 1’inci olan katılımcıya teleskop, 2’nciye TÜBİTAK popüler bilim yayınlarından oluşan kitap seti, 3’üncüye ise 1 yıllık dergi aboneliği hediye edildi. Yarışmada derece alanlara ödüllerini TÜBİTAK BİTO Başkanı Ömer Kökçam verdi.

        Etkinliğe katılanlar gündüzleri aktivitelere yoğun ilgi gösterirken, akşamları da yıldızları hem çıplak gözle hem de teleskoplarla inceleme fırsatı yakaladı. Astronomi meraklıları, Perseid meteor yağmuru ile görsel bir şölen yaşarken, gece gözlemi gün aydınlanana kadar eşsiz manzaralara sahne oldu.

        Etkinliğin en genç katılımcısı 1,5 yaşındaki Bilal Uzun, en yaşlı katılımcısı ise Necla Balgat (71) oldu. Etkinliğin açılışını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilal Uzun ve ailesi ile Necla Balgat’ı sahneye davet etti. Duygularını paylaşan Necla Balgat’ın, “Bize bu şenliği yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Geç kaldığımı düşünüyorum” sözleri üzerine, Bakan Kacır “Daha çok var, önümüzdeki yıllarda da beraber devam edelim. Daha önce hiç gözlem yaptınız mı?” ifadelerini kullandı. Necla Balgat da, “Çağırırlarsa neden olmasın. İlk defa gözlem yapacağım. Gökyüzünü, yıldızları, Ay’ı, her şeyi çok merak ediyorum” diyerek heyecanını paylaştı. Gözlem alanını protokol üyeleri ve katılımcılarla birlikte gezen Bakan Kacır, hem gözlem yapanlarla hem de astronomlarla sohbet etti.

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