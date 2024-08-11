Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da orman yangını (2)

        2HELİKOPTER DESTEK VERİYORBursa'da televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu Gündoğdu Mahallesi'nde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 19:01 Güncelleme: 11.08.2024 - 19:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da orman yangını (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        2HELİKOPTER DESTEK VERİYOR

        Bursa’da televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu Gündoğdu Mahallesi’nde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri arazözler ve su tankerleriyle müdahale ederken, 2 helikopter de havadan söndürme çalışmalarına katılıyor. Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına traktörlere bidonlar ve kovalarla yükledikleri sular ve su doldurdukları ilaçlama tankerleriyle destek veriyor.

        YANGININ YAYILIMI DURDURULDU

        Metrelerce yükselen dumanlar kentin bir çok noktasından görülürken, yangının ilerleyişinin durdurulduğu, ancak rüzgar nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Kalabalığa aldırmadılar
        Kalabalığa aldırmadılar
        Türkiye'nin kanını donduran cinayet: "Başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesin"
        Türkiye'nin kanını donduran cinayet: "Başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesin"
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Kalın dediysek o kadar da değil
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!

        Benzer Haberler

        Uludağ'daki 'Gökyüzü Gözlem Etkinliği', Perseid meteor yağmuruyla görsel şö...
        Uludağ'daki 'Gökyüzü Gözlem Etkinliği', Perseid meteor yağmuruyla görsel şö...
        'Ortak su kullanımı' kavgası: 2'si ağır 6 yaralı
        'Ortak su kullanımı' kavgası: 2'si ağır 6 yaralı
        Bursa'da orman yangını
        Bursa'da orman yangını
        Bursa'da bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
        Bursa'da bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
        Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bisikletle gezerken balçığa saplanan 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
        Bisikletle gezerken balçığa saplanan 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı