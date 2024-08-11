Bursa'da orman yangını (2)
2HELİKOPTER DESTEK VERİYORBursa'da televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu Gündoğdu Mahallesi'nde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
2HELİKOPTER DESTEK VERİYOR
Bursa’da televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu Gündoğdu Mahallesi’nde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri arazözler ve su tankerleriyle müdahale ederken, 2 helikopter de havadan söndürme çalışmalarına katılıyor. Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına traktörlere bidonlar ve kovalarla yükledikleri sular ve su doldurdukları ilaçlama tankerleriyle destek veriyor.
YANGININ YAYILIMI DURDURULDU
Metrelerce yükselen dumanlar kentin bir çok noktasından görülürken, yangının ilerleyişinin durdurulduğu, ancak rüzgar nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğü belirtildi.
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