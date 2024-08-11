Bursa'da orman yangını (3)

Bursa’nın Gündoğdu Mahallesi’nde televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu Gündoğdu Mahallesi’nde çıkan orman yangını, 3,5 saat sonra kısmen kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Osmangazi, Mudanya, İnegöl belediyeleri, DSİ ve AKUT ekipleri toplam 74 araç, 1 uçak, 3 helikopter ve 227 personelle katıldı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, Kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormandaki yangında ilk belirlemelere göre 15 hektar alanın zarar gördü.

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