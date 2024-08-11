Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 2'si bebek 9 yaralı

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Bayramdere istikametine seyir halinde olan Feyzi Kula (58) idaresindeki 06 DD 3698 plakalı otomobil ile Naci Kaya (22) yönetimindeki 16 Y 2420 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Sevda Kula (56), Bedriye Kaya (49), Yusuf Asaf Akbulut (3), Büşra Akbulut (24), Seçil Simge Kalkan (33), Zeynep Duru Kalkan (2), Enver Kalkan (28) yaralandı. 2’si bebek 9 yaralı, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Karacabey Devlet Hastanesi ile Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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