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        Bursa'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletle yol kenarındaki ağaca çarpan Suriye uyruklu motosikletli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 20:22 Güncelleme: 11.08.2024 - 20:25
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        Bursa'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        BURSA’nın Karacabey ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletle yol kenarındaki ağaca çarpan Suriye uyruklu motosikletli hayatını kaybetti.

        Kaza saat 17.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Öküzçayırı mevkisinde meydana geldi. Yenisarıbey Mahallesinden Akhisar Mahallesine seyir halinde olan Suriye uyruklu Muhammed Şeyho (20) yönetimindeki 01 MB 9358 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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