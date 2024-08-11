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        Bursa'da orman yangını (4)

        YANGINKONTROL ALTINA ALINDI, 15 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜBursa'nın Gündoğdu Mahallesi'nde televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu alanda çıkan orman yangını, ekiplerin 5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 20:39 Güncelleme: 11.08.2024 - 20:39
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        Bursa'da orman yangını (4)
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        YANGINKONTROL ALTINA ALINDI, 15 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

        Bursa'nın Gündoğdu Mahallesi'nde televizyon ve radyo vericilerinin bulunduğu alanda çıkan orman yangını, ekiplerin 5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Osmangazi, Mudanya, İnegöl belediyeleri, DSİ ve AKUT ekipleri toplam 74 araç, 1 uçak, 3 helikopter ve 227 personelle katıldı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, Kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormandaki yangında ilk belirlemelere göre 15 hektar alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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