Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza; 2 yaralı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde İznik yolu üzerinde kavşakta meydana iki otomobille bir minibüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu, Mezbahane Kavşağı'nda meydana geldi. İznik’ten Orhangazi istikametine seyir halinde olan Deniz Akdemir (35) idaresindeki 21 AEK 604 plakalı otomobil, Mezbahane kavşağından dönüş yapmak istediği sırada Uğur Arslan (48) yönetimindeki 16 LCR 92 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil kavşakta bekleyen Halil Umut (66) idaresindeki 16 AKV 225 plakalı minibüse çarptı.

Kazada Uğur Arslan idaresindeki otomobilde bulunan eşi Sultan Arslan (40) ile kızı Medine Gül Arslan (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.