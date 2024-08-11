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        Bakan Kacır, HEKTAŞ'ı ziyaret etti

        SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa ziyaretinin son gününde Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren HEKTAŞ Tarımsal İnovasyon Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 23:26 Güncelleme: 11.08.2024 - 23:30
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        Bakan Kacır, HEKTAŞ'ı ziyaret etti
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        SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa ziyaretinin son gününde Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren HEKTAŞ Tarımsal İnovasyon Merkezini ziyaret etti.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, MHP Orhangazi İlçe Başkanı Halil Bozoğlu ve bazı meclis üyeleri ile birlikte HEKTAŞ Tarımsal İnovasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Bakan Kacır, HEKTAŞ fabrikası yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kacır, ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin öncü tarım Ar-Ge merkezi HEKTAŞ’ın tesislerini ziyaret ettik. Bilgi temelli yaklaşımlar, öncü araştırmalar ve dijital dönüşümle tarıma katacağımız çok değer var.” İfadelerine yer verdi.

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