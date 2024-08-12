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        Sıcaktan bunalıp nefes almak için çıktıkları Uludağ'da, İstanbul'u görmeye çalıştılar

        BURSA'da sıcak havadan bunalanlar, nefes almak için Uludağ'a çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:31 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:35
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        Sıcaktan bunalıp nefes almak için çıktıkları Uludağ'da, İstanbul'u görmeye çalıştılar
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        BURSA'da sıcak havadan bunalanlar, nefes almak için Uludağ'a çıktı. Mesire alanlarında piknik yapan günübirlik tatilciler, Bakacak'taki seyir tepesinden İstanbul'u görmeye çalışırken Uludağ'ın eşsiz manzarası dronla havadan görüntülendi.

        Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden, kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak adlandırdığı Uludağ, sadece kış aylarında değil, yaz aylarında da tatilcilerin uğrak noktası oluyor. Bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyenler, kent merkezine 40 dakika mesafedeki Uludağ'a çıkıyor. Kimileri teleferikle Uludağ'a yolculuk yapıp, eşsiz manzaranın tadını çıkarırken, kimileri kara yoluyla ulaştıkları zirvede piknik yapıp, günün stresinden uzaklaşıyor. Oteller Bölgesi'nin altında radyolink istasyonlarının bulunduğu Bakacak mevkisine yapılan seyir terası sayesinde yerli ve yabancı turistler, Bursa Ovası'nı kuş bakışı izleyebiliyor. Bakacak'taki seyir terasına gidenlerin gözleri ise İstanbul'u arıyor. Özellikle bulutsuz ve temiz havalarda, Gemlik Körfezi'nin ardı sıra uzanan İstanbul, Uludağ'dan izlenebiliyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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