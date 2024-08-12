'Ortak su kullanımı' kavgasında baba öldü, oğulları yaralı (2)

4KİŞİ GÖZALTINDA

Bursa'da su tesisatçıları ile oto yıkamacılar arasında ortak su kullanımı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Fesih Bakırhan'ın (59) hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 4 kişinin gözaltına alındığı kaydedilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüpheliler A.B., İ.Y. ve S.O. ile suça sürüklenen çocuk B.Y. yakalanarak gözaltına alınmış olup, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde adli işlemleri halen devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.