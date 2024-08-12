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        İşçilerinin kaldığı baraka yangında küle döndü

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, tarım alanında işçilerin kaldığı barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 18:54 Güncelleme: 12.08.2024 - 18:55
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        İşçilerinin kaldığı baraka yangında küle döndü
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        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, tarım alanında işçilerin kaldığı barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, baraka kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 16.30 sıralarında İznik yolu mevkisinde kırsal bölgedeki sebze seralarının bulunduğu bir tarım alanındaki barakada çıktı. Sebze seralarında çalışan işçilerin kaldığı barakada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevlerin yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, baraka kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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