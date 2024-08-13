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        Hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü Oğuzhan, öldü

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü Oğuzhan Soylu (25) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 09:49 Güncelleme: 13.08.2024 - 09:55
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        Hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü Oğuzhan, öldü
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        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü Oğuzhan Soylu (25) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında İznik Gölü yolunda meydana geldi. 77 ACA 531 plakalı motosikleti ile Orhangazi’den İznik Gölü yönüne giden Oğuzhan Soylu, göl yolu üzerinden ana yola çıkış yapmak isteyen Abdülmacit Kazancıoğlu (55) idaresindeki 16 ARS 964 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Oğuzhan Soylu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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