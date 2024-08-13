TİGEM, tay satışından tek seferde 20 milyon 845 bin liralık gelir elde etti

BURSA Karacabey Harası'nda 54 tayın satışından 20 milyon 845 bin lira gelir elde edildi. İhalenin en pahalısı tayı Elif Akın tarafından 1 milyon 700 bin liraya satılan 'Tozyutturan' isimli tay oldu.

TİGEM tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihale ile satışa sunuldu. 73 Arap koşu taylarından 54’ü 50 bin ile 1 milyon 700 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalı tayı, Elif Akın tarafından 1 milyon 700 bin liraya alınan 'Tozyutturan' adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. Tozyutturan'ı, 1 milyon 600 bin liraya alıcı bulan 'Tirilye Kartalı' isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 1 milyon 200 bin liraya satılan ‘Özgünalp’ adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi.