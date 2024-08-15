Bursa'da ot yangını (2)

Bursa'da Osmangazi ilçesinde çıkan ot yangını 1,5 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 40 personel ve 10 araçla müdahale ettiği yangını soğutma işlemleri sürerken, çıkış nedeninin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

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