Sıcaktan bunalan leyleği, hortumla tuttuğu suyla serinletti; o anlar kamerada

Olay, Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonda çalışan bir görevli, yeşil alanı hortumla suladığı sırada yanına bir leylek geldi. Sıcaktan bunalan leylek sulama yapan görevlinin yanına yaklaşırken, görevli de hortumu leyleğe tutarak serinletti. Suyun altında serinleyen leylek, daha sonra uçarak uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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