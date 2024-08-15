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        Polisin 'gürültü' ihbarı üzerine gittiği evde 10 kaçak göçmen yakalandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde gürültü ihbarı üzerine bir eve giden polis ekipleri, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 10 kaçak göçmeni yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:06 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:10
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        Polisin 'gürültü' ihbarı üzerine gittiği evde 10 kaçak göçmen yakalandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde gürültü ihbarı üzerine bir eve giden polis ekipleri, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 10 kaçak göçmeni yakaladı.

        İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yenice Mahallesi Kelmehmet Sokak’taki bir eve gitti. Eve giren polis ekipleri, Suriye uyruklu kişilerle karşılaştı. Yapılan kontrolde, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 10 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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