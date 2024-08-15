Salça kazanının devrilmesiyle aynı aileden 4 kişi yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde salça kazanının devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde salça kazanının devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesindeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Aile, kazana koydukları domatesleri salça yapmak için kaynatmaya başladı. O sırada kazanın altındaki taş, parçalara ayrıldı. Dengesi bozulan kazan devrilerek, içindeki kaynar domates suyu 4 kişilik ailenin üzerine devrildi. Üzerlerine dökülen kaynar domates suyu nedeniyle vücutlarında 2'nci derece yanık oluşan Fatma D. (65), Sibel D. (44), Alev D. (41) ve Batuhan D. (17), olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, ilk tedavinin ardından yanık ünitesine alınırken jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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