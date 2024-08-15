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        Salça kazanının devrilmesiyle aynı aileden 4 kişi yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde salça kazanının devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 19:35 Güncelleme: 15.08.2024 - 19:40
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        Salça kazanının devrilmesiyle aynı aileden 4 kişi yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde salça kazanının devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesindeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Aile, kazana koydukları domatesleri salça yapmak için kaynatmaya başladı. O sırada kazanın altındaki taş, parçalara ayrıldı. Dengesi bozulan kazan devrilerek, içindeki kaynar domates suyu 4 kişilik ailenin üzerine devrildi. Üzerlerine dökülen kaynar domates suyu nedeniyle vücutlarında 2'nci derece yanık oluşan Fatma D. (65), Sibel D. (44), Alev D. (41) ve Batuhan D. (17), olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, ilk tedavinin ardından yanık ünitesine alınırken jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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