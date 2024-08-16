Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Balkondan düşen Mahmut'u hastaneye babası ve komşusu yetiştirdi

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Mahmut Mustafa (5), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 14:43 Güncelleme: 16.08.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balkondan düşen Mahmut'u hastaneye babası ve komşusu yetiştirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 1’inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Mahmut Mustafa (5), ağır yaralandı. Hafif ticari araçla hastaneye getirilen Küçük Mahmut'u, babası ve komşusu kucaklarında taşıyarak acil servise yetiştirdi. Durumu ağır olan Mahmut, Bursa'ya sevk edildi.

        İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta bu sabah 3 katlı apartmanın 1’nci katındaki evlerinin balkonunda oynarken korkuluklardan sarkan Mahmut Mustafa, kafa üstü beton zemine düştü. Oğlunu kanlar içinde gören 2 çocuk babası Suriye uyruklu Ali Mustafa, ismi öğrenilemeyen komşusunun da yardımıyla ticari aracına aldığı oğlunu, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Oğlunu kucağına alan Ali Mustafa, komşusunun da yardımıyla onu acil servise yetiştirdi, o anlar cep telefonu ile görüntülendi. Doktorların ilk müdahalesini yaptığı Mahmut, hayati tehlikesi bulunduğu için ambulans ile Bursa'da Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Manisa, Bolu ve İzmir'de orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu ve İzmir'de orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor

        Benzer Haberler

        Bursa merkezli 2 ildeki suç örgütü operasyonunda şüpheliler yakalandı
        Bursa merkezli 2 ildeki suç örgütü operasyonunda şüpheliler yakalandı
        Halı sahada ani ölüm ve yaralanma riskine karşı "ısınma soğuma egzersizleri...
        Halı sahada ani ölüm ve yaralanma riskine karşı "ısınma soğuma egzersizleri...
        Bursa'da koruma altındaki çocuklara binicilik kulübünde özel eğlence düzenl...
        Bursa'da koruma altındaki çocuklara binicilik kulübünde özel eğlence düzenl...
        Turistlerin aracıyla birlikte 3 milyon 300 bin TL'sini gasbettiler; yakalan...
        Turistlerin aracıyla birlikte 3 milyon 300 bin TL'sini gasbettiler; yakalan...
        Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'ndan 403 astsubay mezun...
        Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu'ndan 403 astsubay mezun...
        Bursa'da jandarma astsubay öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi
        Bursa'da jandarma astsubay öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi