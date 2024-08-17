Tarlaya devrilen traktörün sürücüsünü kabin kurtardı

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Hayriye Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi. Tavit Y. (46) yönetimindeki 71 AAV 030 traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya devrildi. Kazada sürücü kabinde sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Tavit. Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün, kazayı traktör kabini sayesinde hafif yaralı şekilde atlattığı öğrenildi.

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