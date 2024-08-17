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        Oğlu ihbar etti; evinde 1'incü Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmat bulundu

        BURSA'da husumetli olduğu oğlunun ihbar ettiği Ali E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 07:42 Güncelleme: 17.08.2024 - 07:45
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        Oğlu ihbar etti; evinde 1'incü Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmat bulundu
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        BURSA'da husumetli olduğu oğlunun ihbar ettiği Ali E.’nin (73) evinde yapılan aramada, 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış mühimmat bulundu.

        Hüseyin E. (48), polisi arayıp, babası Ali E.’nin evinde bomba olduğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine ekipler, saat 04.00 sıralarında Ali E.’nin Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 153. Sokak'taki evine operasyon düzenledi. 3 katlı evin bodrum katında yapılan aramada 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen 40 santimetre boyunda, 12 santimetre çapında mühimmat bulundu. Bomba imha uzmanının yaptığı inceleme sonrası mühimmat incelemek üzere bulunduğu yerden alındı. Ali E. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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