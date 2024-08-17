Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Oğlu ihbar etti; evinde 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmat bulundu (2)

        'GERÇEĞİ,OĞLUM ŞİKAYET EDİNCE ANLADIM'Bursa'da husumetli olduğu oğlunun ihbarı üzerine evinde yapılan aramada 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış mühimmat bulunan Ali E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 17:22 Güncelleme: 17.08.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğlu ihbar etti; evinde 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmat bulundu (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ‘GERÇEĞİ,OĞLUM ŞİKAYET EDİNCE ANLADIM’

        Bursa’da husumetli olduğu oğlunun ihbarı üzerine evinde yapılan aramada 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış mühimmat bulunan Ali E. (73), polisteki ifadesinde, "Biz bunu 25 yıl önce ahırların yıkımını gerçekleştirirken tesadüfen bulduk. Bomba olduğunu anlamadık. O dönem bilgi verdiğimiz polis bize, 'Kuyuya atın' dedi. Kuyu bulamadığımız için biz de sakladık. Bir arkadaşım bunu ceviz kırmakta kullanmak istedi. Sonrasında oğlum bunu, süs eşyası olarak evine getirdi. Geçenlerde oğlum bunu getirip evin deposuna koymuş. Aramızda gerginlik çıkınca da polise ihbarda bulundu. İyi ki evimizde patlamadı. Gerçeği, tartıştığım oğlum beni şikayet edince anladım" dedi.

        Ali E., savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        Dudak dudağa görüntülendi
        Dudak dudağa görüntülendi
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık
        Kaplıca gibi! Rekor sıcaklık

        Benzer Haberler

        Bursalı 11 yaşındaki Emirhan, 4 ayda hafız oldu
        Bursalı 11 yaşındaki Emirhan, 4 ayda hafız oldu
        Mangal jeli nedeniyle vücudunun yüzde 38'i yanan hasta su dolu varile atlay...
        Mangal jeli nedeniyle vücudunun yüzde 38'i yanan hasta su dolu varile atlay...
        Oğlu ihbar etti; evinde 1'incü Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen mü...
        Oğlu ihbar etti; evinde 1'incü Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen mü...
        Bursa'da evde, Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen top...
        Bursa'da evde, Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen top...
        Tarlaya devrilen traktörün sürücüsünü kabin kurtardı
        Tarlaya devrilen traktörün sürücüsünü kabin kurtardı
        Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü