Gyrocopter ile harita uçuşu yapan Türkiye'nin tek kadın pilotu: Hayalim kadın gyrocopter timi kurmak

TÜRKİYE'de, haritalandırma uçuşu yapıp aynı zamanda gyrocopter hava aracını kullanan tek kadın pilot olan Hatice Nur Gündoğdu (39) genç pilotların yetiştirilmesine katkı sağlarken, yaptığı başarılı projelerle de dikkat çekiyor. Birlikte projeler yürüttüğü Türk Hava Kurumu’nun (THK) aday göstermesi sonucu, 2019 yılında Uluslararası Hava Federasyonu (FAI) tarafından ‘Genel Havacılık’ kategorisinde dünyada sadece 26 kişiye verilen ‘The Paul Tissandier’ diploması alan Gündoğdu, THK tarafından FAI'nın düzenlediği ‘The FAI Silver Medal’ kategorisinde de Türkiye'yi temsilen tek aday olarak gösterildi. Gündoğdu, en büyük hedefinin gyrocopter hava aracı ile birkaç kadın pilottan oluşan bir gösteri ekibi kurmak olduğunu söyledi.

Çanakkale'de yaşayan Gündoğdu ailesinin 3 çocuğundan ortancası olan Hatice Nur Gündoğdu'nun ideali, psikolog olmaktı. Liseyi başarıyla bitiren Hatice Nur Gündoğdu, İstanbul'da özel bir üniversitenin psikoloji bölümünü kazandı. Okurken, masraflarını karşılamak için bir hava yolu şirketinin yer hizmetlerinde görev alan Gündoğdu, burada pilot olmaya karar verdi. O KARARI İLE TÜRKİYE'DE İLK VE TEK OLDU Hava yollarında ve özel jetlerde, kabin memuru olarak da görev yapan Gündoğdu, daha sonra pilotaj eğitimi almak için uçuş okuluna gitti. Burada başarılı olan Hatice Nur Gündoğdu, sportif havacılık ile tanışırken, kullandığı ultralight hava aracı ile harita mühendislerinin, uçuş görevi öncesinde çekilecek olan alana yönelik yer işaretleme ve planlama çalışmalarını, hava taşıtının içindeki kamera sistemiyle görüntüleyerek, bu alanda, Türkiye'nin ilk ve tek kadın pilotu oldu.

GENÇ HAVACILARA SADECE EĞİTİM VERMİYOR DESTEK DE OLUYOR Bir yıldan uzun bir süredir THK'da, Bursa Şube Başkanı olarak görev yapan Gündoğdu, 2016 yılından bu yana çekip sergilediği gökyüzü fotoğraflarından elde edilen gelirin tamamını, havacılık ile ilgilenen gençlerin eğitiminin yanı sıra, diyabetliler köyüne de bağışladı. ‘Umutla Gökyüzüne Bakanlar Avrupa’da Stajda’ adı altında, Avrupa Birliği projesini yaşama geçiren Hatice Nur Gündoğdu, alınan hibe ile havacılık okulunda okuyan gençlere destek olup onları, Avrupa'ya gönderdi. Gündoğdu, bu yıl da girişimleri sonucu 40 uçak ile Türkiye'ye gelen yabancı pilotları, düzenlediği turne ile birçok ilde genç havacılarla tanıştırdı.

‘PİLOT OLMAK DİĞER İNSANLAR GİBİ HAYALİM DEĞİLDİ’ Hatice Nur Gündoğdu, THK tarafından, FAI'nın düzenlediği ‘The FAI Silver Medal’ kategorisinde de Türkiye'yi temsil eden tek pilot olarak aday gösterildi. Türkiye'de, gyrocopter döner kanatlı ultralight hava araçlarını uçuran ilk ve tek kadın pilot olduğunu söyleyen Hatice Gündoğdu, uçuş öncesi DHA muhabirine şunları söyledi: "Pilot olmak diğer insanlar gibi hayalim değildi. Benim yaşadığım bölgede gökyüzünden uçak bile geçmediği için göremediğiniz bir şeyi hayal edemiyorsunuz. Ben, psikoloji okumak istiyordum. Bunu da başardım. İstanbul’da, özel bir üniversitenin psikoloji bölümünü kazandım. Masraflarımı karşılamam gerekiyordu. Bunun için de özel bir hava yolu şirketinin yer hizmetleri biriminde çalıştım. Bir gün, yalnız seyahat eden bir çocuğu uçağa götürmem için beni görevlendirdiler. İlk kez uçağın ortamını orada yakından gördüm. O an, 'Ben burada olmalıyım' dedim. Pilot olmak için gerekli eğitimleri aldım ve 10 yıldır bu mesleği yapıyorum."

‘UÇMAYA VE GÖKYÜZÜNDEN FOTOĞRAF ÇEKMEYE BAŞLADIM’ Havadan haritalandırma görevi nedeniyle, SL600 tipi ulrtalight kullandığını söyleyen Gündoğdu, “Bu hava aracından Türkiye’de 1 adet var. Yaptığım araştırmada, sportif ve hobi amacı ile kullanılan ‘gyrocopter’in, farklı amaçlarda hizmet verdiğini öğrendim. Helikopterden farkı, daha hafif, yakıt olarak ekonomik, daha pratik, iniş kalkış daha kolay olan bu hava taşıtı ile uçmaya ve gökyüzünden fotoğraf çekmeye başladım" dedi. Birçok modelde tek motorlu araç da kullanan Gündoğdu, çift motorlu jet uçaklarını kullanabilmek için de özel eğitim alıyor.