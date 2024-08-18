Bursa'da orman yangını

Yangın saat 17.30 sıralarında Göynüklü Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına 8 arazöz, 4 ilk müdahale aracı 29 personel ile ekiplerin müdahalesi sürüyor. Kısmen kontrol altına alınan yangınla ilgili ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

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