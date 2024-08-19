32 yıl 11 ay hapisle aranan hükümlü, gece kulübünde başkasına ait kimlikle yakalandı
BURSA'da, hakkında kesinleşmiş 32 yıl 11 ay hapis cezası bulunan M.
BURSA'da, hakkında kesinleşmiş 32 yıl 11 ay hapis cezası bulunan M.Y., gittiği gece kulübünde başkasına ait kimlikle yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dün saat 04.30 sıralarında hakkında toplam 32 yıl 11 ay hapis cezası bulunan M.Y.'yi gittiği gece kulübünde yakaladı. 39 suç kaydı bulunan M.Y., ekiplerin sorgulaması sırasında başkasına ait kimlik kartı gösterdi. Yapılan parmak izi incelemesinde gerçek kimliği tespit edilen M.Y. gözaltına alındı.
M.Y.’nin başta, hırsızlık, dolandırıcılık ve cinsel saldırı olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 19 dosyadan arandığı tespit edildi.
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