Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        32 yıl 11 ay hapisle aranan hükümlü, gece kulübünde başkasına ait kimlikle yakalandı

        BURSA'da, hakkında kesinleşmiş 32 yıl 11 ay hapis cezası bulunan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 09:28 Güncelleme: 19.08.2024 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        32 yıl 11 ay hapisle aranan hükümlü, gece kulübünde başkasına ait kimlikle yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da, hakkında kesinleşmiş 32 yıl 11 ay hapis cezası bulunan M.Y., gittiği gece kulübünde başkasına ait kimlikle yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, dün saat 04.30 sıralarında hakkında toplam 32 yıl 11 ay hapis cezası bulunan M.Y.'yi gittiği gece kulübünde yakaladı. 39 suç kaydı bulunan M.Y., ekiplerin sorgulaması sırasında başkasına ait kimlik kartı gösterdi. Yapılan parmak izi incelemesinde gerçek kimliği tespit edilen M.Y. gözaltına alındı.

        M.Y.’nin başta, hırsızlık, dolandırıcılık ve cinsel saldırı olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 19 dosyadan arandığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalp krizi denildi! Otopside çıktı
        Kalp krizi denildi! Otopside çıktı
        Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor
        Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Emeklilikte dilekçe sıkıntısı
        Emeklilikte dilekçe sıkıntısı
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık alarmı!
        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık alarmı!
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Pazarın yüzde 70'i ithal oldu
        Pazarın yüzde 70'i ithal oldu
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        İsrail hükümetinden orduya savaşın şiddetini artırma talimatı
        İsrail hükümetinden orduya savaşın şiddetini artırma talimatı
        Blinken, tarafları Gazze’de ateşkese ikna etmek için İsrail’e gitti
        Blinken, tarafları Gazze’de ateşkese ikna etmek için İsrail’e gitti
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Otomobil TIR'a çarptı: 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı
        Otomobil TIR'a çarptı: 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Beşiktaş yıldızlarıyla kazandı!
        Beşiktaş yıldızlarıyla kazandı!
        6 yıllık hasret bitti!
        6 yıllık hasret bitti!
        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı
        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı
        "Hücum tamam, sıra savunmada"
        "Hücum tamam, sıra savunmada"

        Benzer Haberler

        Bursa'da 33 yıl hapis cezası bulunan hükümlü gece kulübünde yakalandı
        Bursa'da 33 yıl hapis cezası bulunan hükümlü gece kulübünde yakalandı
        Tamir için bırakılan otomobili parçalara ayırıp, motorunu söktü
        Tamir için bırakılan otomobili parçalara ayırıp, motorunu söktü
        Yiyecek arayan ayı ve yavruları çöp konteynerini devirdi, o anlar kamerada
        Yiyecek arayan ayı ve yavruları çöp konteynerini devirdi, o anlar kamerada
        Bursa'da orman yangını
        Bursa'da orman yangını
        GÜNCELLEME - Bursa'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Bursa'da ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
        Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Bursa'da ormanlık alanda yangın çıktı