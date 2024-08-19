Emniyet Genel Müdürü olan eski Bursa Valisi Demirtaş için uğurlama töreni

EMNİYET Genel Müdürü olarak atanan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çok sayıda kişinin katıldığı törenle Ankara'ya uğurlandı. Demirtaş, "Türkiye'nin genelinde inşallah bundan sonra ülkemizin daha huzurlu, daha güvenli, daha refah, daha mutlu olabilmesi için tüm arkadaşlarımızla ve sayın bakanımızla bu süreci yürüteceğiz” dedi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Ağustos tarihli atama kararıyla, Emniyet Genel Müdürü oldu. Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız da Bursa Valisi olarak atandı.

Mahmut Demirtaş için saat 09.30'da Bursa Valiliği’nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, vali yardımcıları, daire müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gördüğü ilgi karşısında duygulanan Mahmut Demirtaş, "Bir yıl gibi çok önemli sürede burada olmak benim için çok önemliydi. Bursa'yı tanıtmak, Bursalıları tanımak, Bursalılara hizmet etmekten büyük bir onur duydum. Sayın Cumhurbaşkanımızın tezhipleriyle malumunuz olarak göreve atandım. Allah bizleri mahcup etmesin. Türkiye'nin genelinde inşallah bundan sonra ülkemizin daha huzurlu, daha güvenli, daha refah, daha mutlu olabilmesi için tüm arkadaşlarımızla ve sayın bakanımızla bu süreci yürüteceğiz” dedi.