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        Kuyumcular derneği başkanı, motosiklet kazasında öldü

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Kuyumcular Derneği Başkanı Şeref Ay (42), kullandığı motosiklet ile otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 16:42 Güncelleme: 19.08.2024 - 16:45
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        Kuyumcular derneği başkanı, motosiklet kazasında öldü
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Kuyumcular Derneği Başkanı Şeref Ay (42), kullandığı motosiklet ile otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan Ay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Kestel ilçesine bağlı Ümitalan Mahallesi kavşağında meydana geldi. İnegöl yönüne giden Şeref Ay yönetimindeki 16 KLH 20 plakalı motosiklet, aynı yöne giderken aniden dönüş yaptığı öne sürülen Ramazan C.'nin (40) kullandığı 34 BHY7 69 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Şeref Ay, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından yapılan Ay, ambulans ile kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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