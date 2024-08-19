İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Çiftçi ve hayvancılarımız yalnız değildir

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tarım ve hayvancılık alanında yapılan yanlış uygulamalar nedeniyle çiftçi ve besicilerin zor durumda olduğunu belirterek, “Bizler bu sorunun çözümü için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek için çalışıyoruz. Çiftçimiz yalnız değildir. Türkiye’yi karış karış dolaşarak çiftçi ve hayvancımızın sorunlarını dinlemeye devam ediyoruz. Karamsar olmayalım hep birlikte bu zorlu günlerin üstesinden geleceğiz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, partisinden Yenişehir Belediye Başkanı seçilen Ercan Özel’i makamında ziyaret etti. Çiftçilerin zor bir dönemden geçtiğini belirten Dervişoğlu, “Başta biber olmak üzere bir ürün eken çiftçimiz ne yazık ki zarar ediyor. Bizler bu sorunun çözümü için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek için çalışıyoruz. Çiftçimiz yalnız değildir. Türkiye’yi karış karış dolaşarak çiftçi ve hayvancımızın sorunlarını dinlemeye devam ediyoruz” dedi.

‘YAPILAN YANLIŞ UYGULAMALAR ÜRETİCİYİ ZORA SOKUYOR’ Açıklamalarında, yanlış tarım politikalarının yanlış uygulamalarla çiftçileri bitirme noktasına getirdiğini kaydeden Dervişoğlu, “Önümüzdeki dönem stratejik planlama yapılıp alım garantili ekimler yaptırılarak benim çiftçimin önü açılmalıdır. Bir veteriner kardeşimiz her geçen gün hayvan sayısının azaldığını söyledi. Dolaysıyla, et fiyatlarının neden yüksek olduğunu da görmüş oluyoruz. Tarım ve hayvancılık alanında yapılan yanlış uygulamalar üreticimizi zora sokuyor. Çiftçimiz sahipsiz değildir” dedi.