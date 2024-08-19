Bursa'da çıkan orman yangını söndürüldü

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan kısa süreli müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Büyükorhan ilçesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesi arasındaki ormanda çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma, çevrede güvenlik önemi alırken, karadan 15 araç ve 45 personelin müdahale ettiği yangına, havadan ise 2 uçak ve 3 helikopter müdahale etti. Yangın, kısa sürede büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.