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        Bursa merkezli 'Kuyu-18' operasyonunda 7 tutuklama

        İÇİŞLERİBakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, Bursa merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen, liderliğini Sadettin Pahsa'nın yaptığı 'Kuyu-18' operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:55
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        Bursa merkezli 'Kuyu-18' operasyonunda 7 tutuklama
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        İÇİŞLERİBakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, Bursa merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen, liderliğini Sadettin Pahsa'nın yaptığı 'Kuyu-18' operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 16 Ağustos'ta yapılan 'Kuyu-18' operasyonunda; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, iş insanlarını haraca bağlamak, iş yerlerini kurşunlamak, sözde mahkeme kurarak kişiler arasındaki alacak verecek konularına dahil olup haksız menfaat temin etmek, yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirmek suçlarını işlediği belirlenen, elebaşılığını Sadettin Pahsa'nın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Bursa ve İstanbul'da 20 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda; 12 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, 275 tabanca fişeği, 25 kartuş ele geçirilirken, aralarında Sadettin Pahsa'nın olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Sadettin Pahsa, S.D., A.T., M.A., C.B., E.G., O.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.B., A.K., V.E., M.Y., İ.Ş., S.K., E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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