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        Seyir halindeki iş makinesi, alev alev yandı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde orman ve arazi yollarında çalışma yapan Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir iş makinesi bir anda alev alev yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 18:59 Güncelleme: 20.08.2024 - 19:05
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        Seyir halindeki iş makinesi, alev alev yandı
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        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde orman ve arazi yollarında çalışma yapan Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir iş makinesi bir anda alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

        Olay saat 16.00 sıralarında kırsal Dutluca mahallesinin yüksek kesimlerinde meydana geldi. H.G. (40) tarafından kullanılan Orman Bölge Müdürlüğüne ait iş makinesi Dutluca Mahallesinde arazide çalıştığı sırada motor bölümünden alev aldı. Bölgeye itfaiye ve Orman İşletmeye bağlı arazözler sevk edildi. Zeytinlik alana da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. İş makinesi hurdaya dönerken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri

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