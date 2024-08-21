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        CHP'li belediye meclis üyesinin evde başından vurulmuş cesedi bulundu

        BURSA'da, CHP'den Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları (32), evde başından vurulmuş olarak vuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 16:42 Güncelleme: 21.08.2024 - 16:50
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        CHP'li belediye meclis üyesinin evde başından vurulmuş cesedi bulundu
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        BURSA'da, CHP’den Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları (32), evde başından vurulmuş olarak vuruldu. Yaşamına son verdiği düşünülen Memişoğlu'nun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle netlik kazanacak.

        Olay, sabah saatlerinde Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi’nde meydana geldi. CHP'den, Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları’ın evinden, sabah eşi işe gittikten sonra tek el silah sesi duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Memişoğulları’nı başından vurulmuş olarak bulundu. Yaşamına son verdiği düşünülen Alptuğ Memişoğlları'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olay yerinde yapılan incelemede tabanca ve boş bir kovan bulunurken, soruşturma sürüyor.

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