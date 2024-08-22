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        39 yıl hapisle aranan firari yakalandı

        BURSA'da dolandırıcılık suçundan 26 dosyadan toplam 39 yıl hapis ve 1 milyon 400 bin lira para cezasına bulunan C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:45 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:50
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        39 yıl hapisle aranan firari yakalandı
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        BURSA’da dolandırıcılık suçundan 26 dosyadan toplam 39 yıl hapis ve 1 milyon 400 bin lira para cezasına bulunan C.A. (37) polis tarafından yakalandı.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, C.A.'nın Demirkapı Mahallesi Hulkibey Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Karşısında polisleri görerek kaçmaya başlayan C.A. takiple yakalandı. Yapılan araştırmada C.A.'nın, Bursa, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Kayseri illerinde, sahte çek vermek suçundan 26 dosya üzerinden kesinleşmiş 39 yıl 6 ay hapis ve 1 milyon 410 bin lira para cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından C.A., adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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