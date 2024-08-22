39 yıl hapisle aranan firari yakalandı

BURSA’da dolandırıcılık suçundan 26 dosyadan toplam 39 yıl hapis ve 1 milyon 400 bin lira para cezasına bulunan C.A. (37) polis tarafından yakalandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, C.A.'nın Demirkapı Mahallesi Hulkibey Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Karşısında polisleri görerek kaçmaya başlayan C.A. takiple yakalandı. Yapılan araştırmada C.A.'nın, Bursa, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Kayseri illerinde, sahte çek vermek suçundan 26 dosya üzerinden kesinleşmiş 39 yıl 6 ay hapis ve 1 milyon 410 bin lira para cezası olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından C.A., adliyeye sevk edildi.