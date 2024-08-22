Evinde başından vurulmuş bulunan CHP'li belediye meclis üyesi toprağa verildi

BURSA'da evinde başından tabancayla vurulmuş bulunan CHP’nin Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları (32) için Osmangazi Belediyesi’nin bahçesinde tören düzenlendi. İntihar ettiği değerlendirilen Memişoğulları’nın cenazesi, Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi’nde meydana geldi. CHP'den, Bursa Büyükşehir ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi olan Avukat Feyyaz Alptuğ Memişoğulları’nın evinden, sabah eşi işe gittikten sonra tek el silah sesi duyuldu. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Memişoğulları’nı başından vurulmuş buldu. Olay yerinde yapılan incelemede tabanca ve boş bir kovan bulundu