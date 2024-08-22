Kulübedeki yangın, zeytin bahçelerine sıçradı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda, Demirtaş mevkisindeki İsmetiye viyadük ayağındaki kulübede saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen alevler zeytin bahçelerine sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ve arazözler yönlendirildi. Yetkililer, yangının ormana sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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