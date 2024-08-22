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        Kulübedeki yangın, zeytin bahçelerine sıçradı

        BURSA'da, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde, kulübede çıkan yangın zeytin bahçelerine sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 18:02 Güncelleme: 22.08.2024 - 18:05
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        Kulübedeki yangın, zeytin bahçelerine sıçradı
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        BURSA'da, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde, kulübede çıkan yangın zeytin bahçelerine sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda, Demirtaş mevkisindeki İsmetiye viyadük ayağındaki kulübede saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen alevler zeytin bahçelerine sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yıldırım Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ve arazözler yönlendirildi. Yetkililer, yangının ormana sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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