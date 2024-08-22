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        Kulübedeki yangın, zeytin bahçelerine sıçradı (2)

        1SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş mevkisinde İsmetiye viyadük ayağındaki kulübede çıkan ve alevlerin zeytin bahçesine sıçradığı yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 19:59 Güncelleme: 22.08.2024 - 20:05
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        Kulübedeki yangın, zeytin bahçelerine sıçradı (2)
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        1SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

        Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş mevkisinde İsmetiye viyadük ayağındaki kulübede çıkan ve alevlerin zeytin bahçesine sıçradığı yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında kulübe kullanılamaz hale gelirken, bölgede soğutma çalışması sürüyor. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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