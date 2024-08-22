Kulübedeki yangın, zeytin bahçelerine sıçradı (2)

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş mevkisinde İsmetiye viyadük ayağındaki kulübede çıkan ve alevlerin zeytin bahçesine sıçradığı yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında kulübe kullanılamaz hale gelirken, bölgede soğutma çalışması sürüyor. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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